مدرب منتخب الصالات النسائي ينفي وجود 7 إصابات في الفريق

نفى الكابتن نادر رشاد مدرب منتخب مصر الكرة النسائية للصالات، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات عديدة في فريق المنتخب، مؤكدًا أنه لا توجد إلا إصابة واحدة وهي اللاعبة يارا صبري لاعبة زد، ولم تنضم إلى المعسكر الأخير الذي تم تنظيمه تمهيدا لبطولة كاس العالم للصالات.

وجاءت تصريحات الكابتن نادر رشاد مدرب منتخب مصر الكرة النسائية للصالات ردًا على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود 7 إصابات في فريق المنتخب.

وأكد الكابتن نادر رشاد، انه سيتم إقامة المعسكر المقبل للمنتخب بداية من يوم 20 من الشهر الجاري وحتى يوم 25، لافتًا إلى أن المنتخب يسعى لاستغلال فترات التوقف الدولي للدوري دائما بغرض تأهيل اللاعبات وتدريبهم للحفاظ علي مستواهم البدني والمهاري.

وأضاف مدرب منتخب مصر للصالات، أنه تم استغلال فترة المعسكر السابقة التي تمت على مدار الأسبوع الماضي من شهر ديسمبر 2024، وتم إقامة مباراة ودية أمام فريق الرجاء، ويسعى المنتخب لخوض العديد من المباريات الودية لتأهيل اللاعبات.

وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى كلا من سهيلة حسين، تقى صبرى وأسماء البسيوني واللاعبات إسراء فرج، منى السيد، ملك عمرو، ندي مؤمن، شيماء علي، نورهان عمر، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، إيمان حسن، منار حميد، منة منصور، أمينه وليد، يارا صبري وندي الغريب.

ويعمل الجهاز الفني على انتقاء أفضل العناصر من المواهب النسائية لتكوين القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية المشوار الإفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.