ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل صاحب قهوة أسوان.. شاهد الإثبات: المتهم تعمد طعن المجني عليه أكثر من مرة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استجوبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية شاهد الاثبات في واقعة مقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وقال الشاهد ويعمل سايس انه اثناء وقوفه في الشارع شاهد المتهم يضرب المجني عليه بسلاح أبيض مضيفا أن الأول ذهب الي محل العصير الخاص به ثم عاد الي الأخير مرة اخري وتعمد طعنه عدة طعنات مشددا انه طعنه في الرقبة قائلا له" خد دي كمان انا كده خلصت".

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصفة التشريحية النيابة العامة بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم ت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة طعن المجنى عليه ضبط المتهم قتل قهوجي كتوبر مع سبق الاصرار والترصد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية محكمة جنايات شمال القاهرة