رئيس جامعة قناة السويس يهنئ القيادات الجديدة بكلية التجارة

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ـ اليوم السبت الموافق 4 يناير ـ قرارا بتعيين الدكتور أحمد عزمي زكي، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة ، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

هذا وكلف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أشرف أحمد محمد غالي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القرارات أيضا تكليف الدكتور أحمد ربيع رضوان كبير اخصائيين بدرجة مدير عام للقيام بعمل أمين كلية التجارة.

حضر مراسم تسليم القرارات الأستاذة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة.

هذا وهنأ الأستاذ الدكتور ناصر مندور القيادات الجديدة لكلية التجارة، مشيدًا بجهودهم السابقة، ومؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على النهوض بالمسؤوليات الموكلة إليهم لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة الكلية والجامعة.

» شغل "أحمد عزمي" العديد من المناصب القيادية أهمها :

. وكيلاً لكلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى تاريخه.

. المنسق الأكاديمي للشهادات المهنية في إدارة الأعمال ( DBA-MBA)

. مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

. نائب مدير مركز البحوث والدراسات بكلية التجارة جامعة قناة السويس

. بدأ "أحمد عزمي" تعينه معيد بقسم إدارة الأعمال في يناير 2001، ثم مدرس مساعد إدارة الأعمال 2005 وحتى 2010، إلى أستاذ مساعد إدارة الأعمال 2017، وصولاً إلى أستاذ إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية بقسم إدارة الأعمال من 24 يونيو 2023 .

» شغل "أشرف غالي" العديد من المناصب القيادية منها :

. وكيل كلية التجارة لشىئون الدراسات العليا والبحوث من يناير 2022 حتى تاريخه.

. وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 28 سبتمبر حتى 2020 حتى 1 أغسطس 2021.

. نائب مدير مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية بكلية التجارة من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017.

. نائب مدير وحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية من 2016 إلى 2019.

. بدأ " أشرف غالي" تعينه معيد بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة قناة السويس من 2002، ثم مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة من 2007 حتى 2012، مدرس بقسم المحاسبة من 2013 حتى 2019، يليها أستاذ مساعد بقسم المحاسبة من 2019 حتى الآن.

» شغل " أحمد ربيع" العديد من المناصب القيادية منها:

مدير وحدة نظم المعلومات بكلية التجارة عام 2007، المدير الإداري لشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة عام 2019، وأخيرا أمين مساعد الكلية 2022.

. بدأ العمل بالجامعة 1998 أخصائي رياضي بإدارة رعاية الشباب بكلية التجارة.