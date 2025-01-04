تأجيل محاكمة متهمي جبهة النصرة إلى جلسة 19 أبريل

أجلت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوبه المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ،محاكمة 3 متهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم جبهة النصرة" ، لجلسة ١٩ ابريل.

أسندت النيابه للمتهم في القضيه رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدوله تهم الالتحاق بجامعه بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد والالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه والارهاب وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.