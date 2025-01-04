استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة في العجمي بالإسكندرية لإعادة تركيب أعمدة الإنارة

وجهت المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس حي العجمي، بتنفيذ عدة أعمال صيانة وإصلاحات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات العامة واستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف البيان الصادر عن الحي أن الحملة شملت تركيب لأعمدة الإنارة العامة التي تمثل خطورة في نطاق حي العجمي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات والورش؛ يأتي ذلك في إطار الحرص علي سلامة المارة وتحسين مستوى الإضاءة العامة.

قام المختصون بعمل صيانة كشافات الإنارة العامة خلف محكمة الدخيلة ، وشارع الأحلام المتفرع من الحنفية بالبيطاش ، وناصية شارع ابو يوسف القديم ، و تركيب ٢ كشاف ليد بابو يوسف البحرى كما تم العمل على ربط شبكة هوائية مقطوعة بشارع جمال حمد بمنطقة الدخيلة القبلية .