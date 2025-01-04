جامعة أسيوط تعيد تدوير المخلفات الصلبة وتحولها إلى قطع أثاث عصرية

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بنشاط وحدة الصيانة بالمدن الجامعية، في مجال إعادة التدوير، حيث قامت أقسام النجارة، والحدادة، والدهانات، والتنجيد، بوحدة الصيانة، باستغلال كميات كبيرة من الأخشاب التالفة الناتجة عن عملية تجديد الأثاث بمبنى (١)، ومبنى (ه‍)، بمدينة الطالبات، وأعادت تصنيع هذه الأخشاب لإنتاج غرف معيشة (أنتريهات وركنات)، ودهانها، ووضعها في صالات هذه المباني، وسيتم تنجيدها لتستفيد منها الطالبات المقيمات بالمدينة، حيث تم تنفيذ ركنتين في مبنى (١)، وجاري الانتهاء من تنفيذ (٤) ركنات أخرى في مبنى (ه‍).

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على البيئة المحيطة، مشيراً إلى أهمية التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة المُثلى، والحد من إهدارها، وخفض التكاليف الاقتصادية، وتقليل استهلاك المواد الخام.

كما قامت وحدة الصيانة بالمدن الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود عنتر مدير عام إدارة المدن الجامعية؛ بإعادة تدوير الأثاث، وتحويله إلى قطع أثاث جديدة وعصرية، وطلاء إطارات السيارات القديمة، وتنجيدها، لتكون مقاعد مريحة للطالبات، وتم تركيب عجلات لسهولة تحريكها، إلى جانب استخدام الإطارات في عمل طاولات، وأشغال فنية لتزيين الحوائط.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ أن إعادة تدوير المخلفات؛ يدعم مفهوم الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لدى الطلاب والطالبات، ويشجعهم على تبني أفكار جديدة لإعادة تدوير الأثاث.

وأضاف الأستاذ محمود عنتر مدير عام إدارة المدن الجامعية؛ إلى أن مبنى (ل) بمدينة الطالبات تم تحويل بواقى حديد إلى ركنة، وتنجيدها، كما استغلت بواقي الحديد في تصنيع حوامل لبعض أواني الزينة، وتم استخدام بستلات الدهانات في زراعة نباتات الزينة.

