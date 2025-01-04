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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يهنئ مطران بنها وقويسنا وشبرا بعيد الميلاد

تقديم التهنئة
تقديم التهنئة
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هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، و سمير جاب الله بالكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووفدا من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأكد  الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال لقاءاته حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم ، تأكيداً لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التي تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

تقديم التهنئة

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