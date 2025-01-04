7 ملايين جنيه إيرادات الدشاش خلال 72 ساعة من عرضه

يواصل فيلم “الدشاش” للفنان محمد سعد، حصد الإيرادات في شباك التذاكر المحلي عقب طرحه بصالات السينما المصرية قبل 3 أيام.

ونجح الفيلم، الذي يمثل عودة سعد للسينما بعد غياب 5 سنوات، في حصد مليونين و574 ألفًا و529 جنيهًا أمس الجمعة، لترتفع عائدات الفيلم الإجمالية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 7 ملايين و180 ألفًا و261 جنيها، بواقع 20 ألفًا و626 تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية (الدشاش)، الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل. ويشارك “سعد” في البطولة: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.