الكرة النسائية|البنك الأهلي ينجح في ضم اللاعبة نورهان عاشور

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل نادي البنك الأهلي لفريق الكرة النسائية، أن مسؤولو النادي نجحوا في إنهاء أولى صفقاتهم للفريق الأول لكرة القدم النسائية الشتوية.

حيث نجح الفريق، في ضم اللاعبة نورهان عاشور قادمة من نادي الأميرية ولاعبة المنتخب المصري، بهدف تعزيز صفوف فريق البنك الأهلي خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الفريق يستهدف دائماً لاعبات صغيرة السن لإنشاء جيل جديد يدعم الكرة النسائية في مصر، لافتا إلى أن اللاعبة من مواليد 2006.

وأشارت المصادر، أن اللاعبة كانت مقدمة لها عروض من أندية كبيرة من نادي الزمالك ونادي زد إلا وأن فريق البنك الأهلي نجح في ضمها وسيتم الاعلان عن الصفقة رسميا خلال ايام.

وحقق البنك الأهلي هذا الموسم الجاري موسم قوي ، حيث يحل البنك الأهلي في المركز السادس بفارق 25 نقطة جمعها من خلال 11مباراة فاز في ٨ مواجهات وتعادل في واحد وخسر في مباراتين .