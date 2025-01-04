رئيس حي وسط الإسكندرية يقود حملة مكبرة بشوارع باب شرق

قاد الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات واحتلال الشوارع والميادين، شارك فيها الرائد محمد سعيد، رئيس وحدة مرافق وسط والنقيب أحمد مشالي رئيس نقطة الإبراهيمية، ومعاوني إشغال الطريق.

وتوجهت الحملة إلي شوارع: سويتر وابن شجاع ولاجيتيه وعمر لطفي والادرياتك وبورسعيد، وأسفرت عن رفع 180 حالة إشغال، وفتح هذه الشوارع أمام المارة والمرور

وأكد العرابي علىي استمرار هذه الحملات اليومية في إطار خطة الحي لإخلاء الشوارع الحيوية من الإشغالات، ويأتي في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لتلك المناطق الحيوية.