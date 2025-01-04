ناقد رياضي يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، أن النادي الأهلي استحق الخسارة أمام شباب بلوزداد في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن المستوى الفني للنادي الأهلي متراجع منذ فترة.



ولفت الناقد الرياضي، إلى أن هناك مشاكل داخل القلعة الحمراء، موضحاً أن الإدارة متقاعسة على التعاقد مع صفقات جديدة، والدكة لا يوجد عليها اللاعب الذي يحدث الفارق.

وأضاف أن هناك إخفاق من المدير الفني بشكل يشعرك أنه أفلس، حيث إن تشكيل الفريق كان غريبا وهناك لاعبين لا تصلح لارتداء الفانلة الحمراء أبرزهم محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح.

