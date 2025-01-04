أبرزها الزنجبيل.. 4 مشروبات تحسن الدورة الدموية وتشعرك بدفء الأطراف في الشتاء

حرص الكثير من الأشخاص علي تناول المشروبات الدافئة في فصل الشتاء لكي تحسن من تدفق الدورة الدموية والشعور بالدفء في أوقات الليالي الباردة، وفقًا لما أكده تقرير نشر في موقع healthians عن أهم المشروبات الصحية وفوائدها في وقت الشتاء.

مشروب الجنزبيل وفوائده في الشتاء

مشروب الزنجبيل من المشروبات الصحية جدا ومفيدة في الشتاء البارد، له الكثير من الفوائد الصحية، كما أنه من الإضافات الرائعة التي يمكن أن تضيفها إلى أي مشروب آخر، مثل القرفة أو إلى الشاي الأسود أو إلى النعناع أو الكثير من الأعشاب، ومن أهم فوائده:

تدفق الدم فى الشرايين وتحسين مستوي الدورة الدموية.

تقليل الالتهابات لاحتوائه علي مضادات الأكسدة

خفض أعراض الشعور بالألم والوجع فى الشتاء

تحسين وتحفيز جهاز المناعةضد المرض .

تحسين الهضم والإخراج والتخلص من صعوبة الهضم.

يضبط معدل درجات حرارة الجسم ويعمل على التخلص من اضطرابات درجة الحرارة أثناء الشتاء.

خفض حدة الالتهابات المستمرة في الحلق والأنف واللوزتين والصدر.

تقوية وظيفة الجهاز التنفسي، والرئة.

تعزيز الشعور بالدفء خاصة في فصل الشتاء فهو يحسن من دفء الأطراف

وهناك مشكلات معوية يتعرض لها البعض تمنعهم من تناول الكثير من الزنجبيل فيجب عليهم وقف تناوله إذا كانوا يعانون من الحساسية منه، ويمكن إضافة الزنجبيل الطازج للطعام لمذاق أفضل لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والصحة العامة.

الليمون مع العسل

الليمون والعسل مشروب شتوي رائع له شعبية واسعة، إذ يساعد علي الهضم ويزيل سموم الكبد، بينما يوفر العسل مذاق طبيعي بالإضافة إلى خصائص مضادة للميكروبات، ويعمل علي تنشيط عملية الهضم، وطرد السموم وتعزيز جهاز المناعة

مشروب القرفة والعسل

مشروب رائع وهو مزيج من القرفة والعسل، يحفز عملية التمثيل الغذائي في الصباح، لأن القرفة غنية بمضادات الأكسدة وتعمل علي ظبط مستويات السكر في الدم .



شاي البابونج واللافندر

البابونج والخزامى لهم تأثير مهدئ، مما يجعل هذا الشاي جيد ويخفض من التوتر و القلق، كما أن البابونج خفيف على المعدة ويساعد على الهضم.