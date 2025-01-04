وزير التعليم يلتقي برؤساء لجان الشهادة الإعدادية.. ويؤكد: الانضباط أساس نجاح الامتحانات

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، استعدادات الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025، وذلك في لقاء موسع مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على أهمية الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو المسؤول عن ضمان سير الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضمن تعلمهم الانضباط. وأعلن عن رفع قيمة بدل المراقبة من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا في خطوة لدعم المعلمين. كما شدد على منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في مواجهة تحديات الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، وزيادة نسبة الحضور إلى أكثر من 85% هذا العام. وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل على دعم المعلمين الذين يثبتون كفاءتهم، وتسعى إلى حل مشكلة العجز في الإداريين وعمال الأمن والنظافة في المدارس.

واختتم اللقاء بمناقشة سبل تعزيز تأمين اللجان الامتحانية وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.