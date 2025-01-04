توزيع بطاطين على 10 قرى من الأولى بالرعاية في الفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" فى توزيع عدد ألف بطانية للأسر الأولى بالرعاية بـ 10 قرى بمركزى ابشواى وطامية فى محافظة الفيوم.

حيث شملت الخطة التفصيلية كلا من : قرى خلوصى وبنوه والمظاطلى بمركز طامية، وقرى سنرو البحيرية وسنرو القبلية والنصارية وزيد والزغيبي والجيلانى وأبوكساه بمركز أبشواى .

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع البطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" التى اطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة.

وأشار إلى أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأضاف أن فرق عمل الجمعية المنتشرة على مستوى قرى ومدن الفيوم تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .