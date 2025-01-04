19 مليون جنيه دعم لمستشفى الروضة في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، عن دعم وزارة الصحة والسكان، لمستشفى الروضة المركزى بجهاز أشعة مقطعية حديث "١٦ مقطع" ، بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى بالمدينة والمناطق المحيطة ، والتخفيف عن كاهلهم عبء التنقل إلى مستشفى أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة .

وتابع "المحافظ" مع الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة إجراءات تركيب الجهاز وجاهزية وحدة الأشعة، وأيضًا تدريب الفنيين المختصين بتشغيل الجهاز في الايام القلية القادمة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن هناك تعاون وثيق بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان، لدعم القطاع الطبى بالمحافظة، وتجهيز المستشفيات بالأجهزة المطلوبة لضمان تقديمها لكافة الخدمات العلاجية للمواطنين، موجهًا الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على هذا التعاون والدعم للمنظومة الطبية بمحافظة دمياط.

في سياق آخر قرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وعقد غرفة ادارة الازمات بمديرية الصحة بدءًا من اليوم ضمن الاجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بنطاق محافظة دمياط و ذلك في الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و الدكتور طارق الذكى مدير الادارة العامة لطب الاسنان و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الرعاية العاجلة و الطوارىء .

حيث اكد وكيل وزارة الصحة في دمياط على التنبيه على التاكد من توافر كميات احتياطية من الادوية و المستلزمات الطبية و اكياس الدم و مخزون الاكسوجين بجميع المنافذ الصحية بالاضافة الى اكد سيادته على التنسيق الكامل مع هيئة الاسعاف.

كما اصدر سيادته امرا اداريا ببدء انعقاد غرفة ادارة الازمات بدءا من اليوم و حتى نهاية فترة اعياد الميلاد المجيد .