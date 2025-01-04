إحالة 12 معلما للتحقيق خلال جولة لمتابعة سير امتحانات النقل بالفيوم

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات النقل، حيث تم رصد سير الامتحانات في المدارس الابتدائية والإعدادية والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وتابع وكيل الوزارة اللجان الامتحانية بعدد من المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، لوقوف على عملية سير الامتحانات في مدارس النقل بمراحل الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لضمان الانضباط والشفافية في العملية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب داخل الفصول من حيث النظافة والتهوية الجيدة، وضرورة الالتزام التام بكافة إجراءات المراقبة والرقابة على الطلاب أثناء أداء الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكالها.

متابعة لجان المتابعة بتعليم الفيوم

قامت لجان متابعة المديرية برصد سير الامتحانات في مختلف المدارس، مع زيارة مفاجئة للجان الامتحانية للتأكد من انضباط العملية الامتحانية، وتم متابعة التزام المعلمين والمراقبين بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتم إعداد تقرير عن متابعة اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عن سير الامتحانات.

وتم إعداد مذكرة في موجه عام التربية الفنية للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية لعدم الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للأعمال الامتحانية في المرحلة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية (عدم إعداد ثلاث نماذج مختلفة ومتكافئة لامتحان التربية الفنية للمرحلة الإعدادية، وإعداد نموذج واحد فقط للأسئلة).

وفي لجنة مدرسة عادل برعي الإعدادية (طبهار الإعدادية سابقًا) بإدارة ابشواي التعليمية، تبين غياب 10 معلمين بدون عذر وتم إحالتهم الى الشؤون القانونية لأعمال شانها بالإدارة.

وفي لجنة مدرسة سعد روبي الإعدادية بإدارة طامية التعليمية بشأن شكوى رئيس اللجنة بوجود أعمال حفر بجانب اللجنة مما تؤثر على سير الامتحانات، تم التواصل من قبل وكيل إدارة طامية التعليمية، مع رئيس مجلس مركز ومدينة طامية وتم ايقاف الحفر لحين الانتهاء من الامتحانات.

وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد زيدان الابتدائية بإدارة ابشواي التعليمية، تم استبعاد وكيلة المدرسة والقائم بأعمال رئيس اللجنة وإحالة مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية بإدارة أبشواي التعليمية لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الخامس الابتدائي) وإحالة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة الى الشؤون القانونية بالادارة لوجودها داخل اللجنة رغم وجود موانع وكذا اصطحاب أبنائها باللجنة.

وفى لجنة مدرسة حافظ عبد العزيز الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، تم استبعاد رئيس اللجنة لعدم تواجده باللجنة دون عذر رسمي، وإحالة المراقب الأول إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالإدارة، وذلك للسماح بوجود معلم داخل اللجنة ولديه موانع، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة معلم لغة انجليزية بالمدرسة الى الشؤون القانونية بالادارة لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الثاني الإعدادي).

وشدد الدكتور قبيصي وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية لضمان النزاهة والعدالة في جميع مراحل الامتحانات، مع الالتزام التام بتوزيع الأوراق الامتحانية وتوفير الوقت الكافي للطلاب لأداء الامتحانات.

كما تم التأكيد على التعامل الفوري مع أي مخالفات قد تحدث أثناء سير الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالغش أو التجاوزات الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذا تم توجيه لجان المتابعة بضرورة مراجعة دقة عمليات التصحيح في الكنترولات، لضمان العدالة والشفافية في إعلان النتائج.

وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لمديري المدارس والمعلمين والأخصائيين، الذين يسعون إلى رسم صورة انضباطية مناسبة ومشرفة للعملية الامتحانية على مستوى مدارسهم، حتى تساعد جميع الطلاب على أداء الامتحان فى جو من الراحة والإطمئنان النفسي والتربوي وتحقيق العدالة بين الطلاب أثناء الامتحانات، كما قدم سيادته رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بلجان متابعة الامتحانات على مستوى المديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وأكد على أهمية التعاون المستمر لضمان سير الامتحانات بكل انضباط وشفافية.

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