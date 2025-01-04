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السبت 04 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إغلاق مخزن لضبط لحوم منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط 110 كيلو جرام
ضبط 110 كيلو جرام من اللحوم والدواجن المتنوعة منتهية الصلاحي
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استهدفت حملة تموينية، اليوم، عددا من المحلات الخاصة بالأنشطة التجارية المتنوعة بأسوان، استكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية التى يتم تنفيذها بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ضبط 110 كيلو جرام من اللحوم والدواجن المتنوعة منتهية الصلاحية

ضبط 110 كيلو جرام من اللحوم والدواجن المتنوعة منتهية الصلاحية

وأسفرت جهود الحملة التى إستهدفت التأكد من السلامة والصحة المهنية ، والشهادات الصحية والنظافة العامة للمنشأة ، وكذا طريقة عرض الأغذية عن ضبط 110 كيلو جرام من اللحوم والدواجن المتنوعة منتهية الصلاحية بأحد المخازن نظراً لحدوث تغيير فى خواصهم الطبيعية ، فضلاً عن تحرير 4 محاضر جنح صحية ، علاوة على صدور قرار إغلاق للمخزن ، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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