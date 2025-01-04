20 دولة تؤكد مشاركتها في النسخة الثالثة من كأس العالم للقوة البدنية

تستعد مصر لاستضافة منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها في أحد الفنادق الكبرى بالهرم خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 6 من نفس الشهر.

وأكدت 20 دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين.

وجاءت الدولة المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية كالتالي: أستراليا والجزائر وأيرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر بجانب مصر البلد المستضيف.

ومن التوقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة حيث أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً .

ونجح الاتحاد المصري للقوة الدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة، والثانية في شرم الشيخ وحظيت النسختان بإشادة واسعه من الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن البطولة ستشهد مشاركة عدد أكبر من البطولات السابقة بعد زيادة الثقة في قدرات مصر التنظيمية وخروج البطولات العالمية بشكل يليق باللعبة وبمكانه المحروس في المنافسات بعد تحقيق إنجازات تاريخية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وافقت على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.