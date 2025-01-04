ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

20 دولة تؤكد مشاركتها في النسخة الثالثة من كأس العالم للقوة البدنية

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد مصر لاستضافة منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها في أحد الفنادق الكبرى بالهرم خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 6 من نفس الشهر.

وأكدت 20 دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين.

وجاءت الدولة المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية كالتالي: أستراليا والجزائر وأيرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر بجانب مصر البلد المستضيف.
ومن التوقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة حيث أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً .

ونجح الاتحاد المصري للقوة الدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة، والثانية في شرم الشيخ وحظيت النسختان بإشادة واسعه من الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن البطولة ستشهد مشاركة عدد أكبر من البطولات السابقة بعد زيادة الثقة في قدرات مصر التنظيمية وخروج البطولات العالمية بشكل يليق باللعبة وبمكانه المحروس في المنافسات بعد تحقيق إنجازات تاريخية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وافقت على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.

كأس العالم للقوة البدنية مصر أستراليا الاتحاد المصري للقوة الدنية