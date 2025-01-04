الإسكندرية تستعد لاستقبال نوة الفيضة الكبرى أولى نوات عام 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الإسكندرية درجات الاستعداد القصوى لاستقبال أشد نوات الشتاء، وهي نوة الفيضة الكبرى والتي سوف تهب خلال أيام قليلة.

وتتعرض مدينة الإسكندرية إلى رياح شرقية جنوبية قوية تصل سرعتها من 15 إلى 25 كم/ ساعة، كما سجلت درجات الحرارة 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض خلال ساعات الليل لتصل إلى 13 درجة.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض أحياء الإسكندرية، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، التي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات فجر اليوم، وتتسبب في اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، ليرتفع موج البحر من متر إلى 1.5 متر.

ومن المتوقع أن تستقبل الإسكندرية نوة الفيضة الكبرى أولى نوات عام 2025، في يوم 12 يناير الجاري، وتأتي برياح شوقية جنوبية، وهي واحدة من أشد نوات فصل الشتاء يصاحبها أمطار شديدة وشعور بالسقيع، وتستمر لمدة 6 أيام، لتتبعها مباشرة نوة الغطاس في يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.