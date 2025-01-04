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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. الملواني وتراوري يقودان هجوم الإسماعيلي أمام طنطا

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه طنطا بعد قليل على استاد الإسماعيلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالله محمد ومحمد عمار وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري.

خط الهجوم: علي الملواني وإيريك تراوري ومحمد زيدان .

ويسعى الدراويش بقيادة المدير الفني حمد إبراهيم لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ16 متسلحا بالحالة المعنوية بعدما اعتمدت رابطة الأندية المحترفة فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت بثلاثية في الدوري بسبب مشاركة 6 لاعبين أجانب مع مودرن في مباراة الدوري التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري.

 

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