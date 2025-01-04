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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لرغبة الزواج منها.. تأجيل أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بقتل شخص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، أولى جلسات محاكمة المتهمة " نجلاء .ج.م" ربة منزل بقتل شخص بعد أن سببت له عدة طعنات وإصابات فارق على إثرها الحياة، بدائرة مركز شرطة إطسا، بمحافظة الفيوم .

 وقررت التأجيل لدور الانعقاد في الأول من فبراير المقبل، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمة ومناقشة الطب الشرعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بتلقيه بلاغاً بقيام أحد الأشخاص، وتدعى"نجلاء ج.م" 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بمنطقة بحر المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، بإنهاء حياة المجني عليه"جلال. ع ." 60 عاما، عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن طعنته عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض"سكين"، على إثر رغبة المجني عليه تطليق المتهمة من زوجها والزواج بها، فطلب المجني عليه مقابلتها بمسرح الجريمة، وما أن رأته حتى سلت سلاحها وطعنته عدة طعنات فارق على إثرها الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق ،للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

محكمة جنايات الفيوم محافظة الفيوم بحر أبو المير بمركز إطسا تأجيل محاكمة محاكمة ربة منزل متهمه بقتل ستيني في الفيوم