تحرير 120 محضر مخالفات تموينية خلال أسبوع ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي حتى 3يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده مديرمديرية التموين جمعة عبد الحفيظ، الإشارة إلى تشكيل عدة من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم والأسماك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري، مفتشي الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذاالإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 58 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 22 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، ومحضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية، محضرين لتجميع 9 جوال دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات يناير للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحال والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضرين ضد مسؤولي محال غذائية وغير غذائية لحيازتهم منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير، حيث تم ضبط 720 زجاجة مياه غازية ، 520كجم ردة، طن دقيق فاخر، نصف طن أرز أبيض، نصف طن سكر مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة، بينما تم تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محال بيع السجائر والدخان لحيازته وعرض للبيع سجائر أجنبية مستوردة مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة وغير مطابقة للمواصفات حيث تم ضبط 300 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشملت الحملة تحرير 19 محضر لمنشآت تجارية لعدم إعلانها عن الأسعار، و8 محاضر لجزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، و16 محضر ضد العاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و3 محاضر ضد المسؤولين عن أنشطة تجارية لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو إصدار سجل تجاري، وفيما يتعلق بمستودعات البوتاجاز، تم تحرير 4 محاضر لغلق المستودعات خلال ساعات العمل الرسمية، و4 محاضر لمحطة وقود لعدم التسجيل في سجل 21 بترول المعتمد، ومحضر للمسؤولين عن طلمبة رصيف لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.