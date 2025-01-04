تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 8 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وأخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء ليقام يوم 4 فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساءً، بدلًا من إقامتها يوم 8 يناير.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشرة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي

وأقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والترجي التونسي، اليوم، في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر نادي الترجي بقميصه الأساسي البرتقالي في الأصفر بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة، مع تسليم التشكيلات مباشرة بمجرد الوصول لملعب اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.