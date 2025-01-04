تشغيل مزلقان جديد بكوم أمبو لتسهيل الحركة المرورية.. صور

بدأ اليوم تشغيل مزلقان النجاجرة بمدينة كوم أمبو بدلاً من مزلقان عزبة حجاجى لتسهيل الحركة المرورية للشوارع الداخلية المؤدية إلى وسط وقلب المدينة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح المزيد من المحاور المرورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

فتح وتشغيل مزلقان النجاجرة بمدينة كوم أمبو بدلاً من مزلقان عزبة حجاجى

ومن جانبه أوضح طه حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم تحقيق التكامل والتنسيق بين الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية لتنفيذ أعمال فتح المزلقان بمنطقة النجاجرة ، والذى تم ربطه أيضاً بكوبرى أبو السلاسل مروراً بما تم تنفيذه من أعمال تغطية بواسطة مديرية الرى بهذا الطريق المحورى بطول 2 كم .

تسهيل الحركة المرورية للشوارع الداخلية المؤدية إلى وسط وقلب المدينة

وأكد أن هذا المزلقان الجديد المطور عبارة عن حارتين مما ساهم فى القضاء على التكدس أمام المزلقان ، وبالتالى تسهيل الحركة للمواطنين والمركبات فى الجانبين .

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