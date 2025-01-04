دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي

انطلق، اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والترجي التونسي التي تجمع الفريقين في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الترجي التونسي في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر نادي الترجي بقميصه الأساسي البرتقالي في الأصفر بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة، مع تسليم التشكيلات مباشرة بمجرد الوصول لملعب اللقاء.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.