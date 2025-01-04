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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي قبل مواجهة بترول أسيوط في كأس مصر

طارق مصطفى
طارق مصطفى
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أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بترول أسيوط ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي. 

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد النادري، أحمد مدبولي، محمد هلال. 

خط الهجوم: أسامة فيصل، جريندو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: 
أحمد صبحي، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، أحمد سعيد، وياو أنور.

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