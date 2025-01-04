صور.. جنازة عسكرية مهيبة للمقدم "كريم أبو جليل" بمسقط رأسه في الفيوم

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم جثمان العقيد كريم ياسين أبو جليل الذي استشهد أمس أثناء مشاركته في مداهمة أمنية لعدد من البؤر الإجرامية شديد الخطورة بأسيوط من تجار المخدرات والأسلحة النارية الغير مرخصة.

حمل المشاركون الجثمان ملفوفا في علم مصر، يتقدمه السلام العسكري في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة الظهر خرجت من مسجد فاطمة إلياس أمام مديرية أمن الفيوم، متوجهة إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر العائلة بعزبة أبو جليل بمركز إطسا وقدم المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية واجب العزاء لأسرة الشهيد.

وتقدم الجنازة تشييع العسكرية اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية، وكامل غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم نائباً عن محافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية بالمديرية، والضباط والأفراد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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