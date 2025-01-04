ضمن سلسلة "إبداعات".. قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "إذن مرور إلى الآخرة"

صدرت مؤخرًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المجموعة القصصية "إذن مرور إلى الآخرة" للكاتب سيد غلاب، ضمن سلسلة "إبداعات".

وتتضمن المجموعة 10 قصص قصيرة هي: "الرحيل"، "وصول سعيد الحزين"، "فصلان"، "إذن مرور إلى الآخرة"، "لعنة العصفور"، "اليعسوب"، "حرب البسوس"، "سفير حشد العرايا"، "الغريق"، و"أنا الرجل".

في قصة "رحيل"، يقول الكاتب: "عدنا في قطار يأبى الوصول إلى محطته الأخيرة، كأنه يعلم ما ينتظرنا في محطة الوصول، فأشفق علينا وتباطأ في المسير، سواد الليل لون الحداد السرمدي الذي يكسو مآسينا، وقد أغلق الجميع الأبواب على الجراح وناموا".

وفي "سفير حشد العرايا"، يكتب: "ولدت في زمن ينقسم فيه الناس إلى عبيد وسادة، ولسوء حظي كنت أحد أفراد الحشد البائس، حشد العرايا، لا أعلم لماذا أطلقوا علينا هذا الاسم رغم أننا لسنا عرايا بالمعنى الحرفي، صحيح أننا نقوم بتدوير الملابس بين أفراد الأسرة، لكننا لسنا عرايا على الإطلاق".

وكان الكاتب سيد غلاب قد حصل على جائزة مجلة القصة عام 2022 عن قصة "وصول سعيد الحزين"، كما نشرت أعماله في عدد من الصحف.

وسلسلة "إبداعات" تصدرها هيئة قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة للنشر، بإدارة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وتعنى السلسلة بنشر إبداعات الكتاب الشباب، وتضم هيئة التحرير الشاعر سعيد شحاتة، مدير التحرير، هبة أحمد، سكرتير التحرير، الإخراج الفني للكتاب الدكتورة إنجي عبد المنعم، وتصميم الغلاف ريهام خيري.