وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير

توفيت شقيقة الفنان القدير أحمد بدير صباح اليوم السبت، حيث أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير.. الدوام لله".

ولد الفنان أحمد بدير، في مدينة قنا، وحصل على حصل على ليسانس الآداب عام 1970. عمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، شارك بالعديد من المسلسلات التلفزيونية منها: “طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا”، وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال منها: “ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا”.