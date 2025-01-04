غرفة السياحة: مد تضامن شركات الحج حتى 9 يناير الجاري

أعلنت غرفة شركات السياحة عن مد باب تلقي طلبات التضامن بين الشركات المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 ه‍، حتى الخميس 9 يناير الجاري.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، ومتابعتها لتنفيذ الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، فإنها تهيب بكافة شركات السياحة سرعة إنهاء إجراءات التضامن فيما بينها حتى يتسنى لها إتمام الإجراءات المطلوبة لتنظيم الرحلات في المواعيد المقررة.

وبناء على تأخر بعض الشركات، فقد تقرر مد مواعيد إبرام التضامنات بين شركات السياحة حتى الخميس 9 يناير الجاري، لمنحها المزيد من الوقت بما لا يخل بمواعيد الإجراءات المطلوبة، وذلك بدلا من غلق الباب في 5 يناير كما تقرر مسبقا.

وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم بدء تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات معًا حتى 5 يناير، حيث يتم عمل التضامنات على أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.

وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عده خطوات وهي:

الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.

اختيار السياحة الدينية

الضغط على زر التضامنات

في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.

تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.

يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.

يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.

تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة واتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار إليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.