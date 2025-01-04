مسجلا 3755 جنيها.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 0.5% خلال أسبوع

أنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف ليعكس التغيرات المحدودة في سعر الذهب العالمي الذي شهد تراجع في أحجام التداول خلال هذا الأسبوع بسبب العطلات، هذا بالإضافة إلى استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3755 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث اغلق عند المستوى 3750 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الامس عند 3760 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيه للجرام.

جاءت حركة الذهب المحلي مشابهة لحركة الذهب العالمي الذي سجل ارتفاع طفيف أيضاً الأسبوع الماضي بسبب ضعف أحجام التداول وترقب الأسواق، بينما ساعد على استقرار حركة الذهب المحلي التحركات المستقر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وفق جولد بيليون.

بالإضافة إلى هذا يبقى الطلب على الذهب المحلي في حالة تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب المحلي الأمر الذي يزيد من اعتماد تسعير الذهب المحلي على حركة أونصة الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولكن تبقى أحجام التداول منخفضة بسبب موسم عطلات نهاية العام، ويبقى الترقب هو السائد على أداء الذهب لما سيحدث بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

استطاع سعر الذهب في مصر الارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أسبوعين من التراجع ولكن تميز آخر أسبوعين من التداول بالتذبذب في نطاق محدد بدون اتخاذ السعر لاتجاه واضح وذلك نتيجة الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب تراجع الطلب المحلي على الذهب.

بالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2665 دولار للأونصة، إلا أنه عاد واغلق عند المستوى 2639 دولار للأونصة بسبب ضعف زخم الصعود، ولكن بشكل عام استطاع اغلاق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وهو ما يزيد من فرص الصعود.

السعر المحلي:

يحاول سعر الذهب المحلي عيار 21 الاستقرار فوق المستوى 3750 جنيه للجرام بعد أن فقد الزخم الكافي للارتفاع وذلك بالرغم من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي ولكن يبقى السعر في منطقة تداول محايدة بدون اتجاه واضح.