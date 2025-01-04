رصف وتطوير 32 شارعًا بمدينة الحوامدية في الجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على رفع كفاءة وتطوير ورصف 32 شارعًا بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل لـ ١١,٣ مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحسين حركة سير المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية بمدينة الحوامدية لمتابعة جانب من أعمال الخطة الاستثمارية بالمدينة والمنتهى منها حديثا للوقوف على جودة الأعمال ومدى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.

واستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الطرق حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة في التطوير وإجراء الاختبارات اللازمة لها قبل الاستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي في ضوء سعي المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلبًا للمواطنين.

وتضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتى شارع الثورة.

وتضم شوارع: "تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسى الجزار، خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني، البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد، يوسف راغب، الطموهي، الكاشف، الشهيد سيف، الحاج منسي، أسواق الباشتلي، عطا، حواش، الجوهري، دينا، مدرسة الثانوية بنات مصنع الدولسي، اللواء أحمد سليمان، التوني، خلف الإدارة التعليمية" .