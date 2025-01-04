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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوي يطمئن جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة

خالد الصاوي
خالد الصاوي
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طمأن الفنان خالد الصاوي جمهوره بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة.

وعلق الفنان خالد الصاوي على هامش العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، أنه بخير وبصحة جيدة وأن أزمة الإنزلاق الغضروفي عاودته مره أخرى، ولكن لا يجوز أن يتم الفتح مكان العملية القديمة.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن الانزلاق الغضروفي يعاود في كل فترة، وأنه سيتم التعامل بعلاج على المدى البعيد، وسينتهي الأمر بخير وعلى مايرام.

يشار إلى  أن الفنان خالد الصاوي كان قد تعرض من قبل لعدد من الأزمات الصحية، وبسبب ذلك كان يعاني من زيادة الوزن وأعلن ذلك خلال لقاءات تلفزيونية له.

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