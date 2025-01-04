خالد الصاوي يطمئن جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة

طمأن الفنان خالد الصاوي جمهوره بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة.

وعلق الفنان خالد الصاوي على هامش العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، أنه بخير وبصحة جيدة وأن أزمة الإنزلاق الغضروفي عاودته مره أخرى، ولكن لا يجوز أن يتم الفتح مكان العملية القديمة.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن الانزلاق الغضروفي يعاود في كل فترة، وأنه سيتم التعامل بعلاج على المدى البعيد، وسينتهي الأمر بخير وعلى مايرام.

يشار إلى أن الفنان خالد الصاوي كان قد تعرض من قبل لعدد من الأزمات الصحية، وبسبب ذلك كان يعاني من زيادة الوزن وأعلن ذلك خلال لقاءات تلفزيونية له.