البوابة نيوز تحتفل بالعام الجديد مع نجوم الفن.. إلهام شاهين: أتمنى عاما بلا صراعات.. سمية الخشاب: أحلم بنجاح أم 44.. وزينة: لا أريد سوى الستر

أمنيات وأحلام تتجدد مع مطلع عام جديد ، فمع كل بداية عام تغلق الصفحات القديمة وتجدد سطور جديدة يملؤها الأمل والتفاؤل والبهجة والأحلام ، مع بداية الساعات الأولي من عام 2025، التقت "البوابة نيوز" عددًا من النجوم، لتتعرف على أحلامهم وأمنياتهم في العام الجديد، وما هي رسائلهم للجمهور فكانت الإجابة في السطور التالية:

إلهام شاهين: نفسي 2025 تكون سنة بلا صراعات ويعم السلام

قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين إن ليس لديها طقوس بعينها في ليلة رأس سنة تقوم بها؛ مشيرة إلى أنها تُفضل قضاء هذا اليوم مع عائلتها وأخواتها وأولادهم ولا تحب الخروج فيه من المنزل.

وعن أمنياتها في العام الجديد؛ أوضحت "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن المنطقة العربية اجتاحها العديد من الصراعات والمشاكل، فأتمني أن يكون عام 2025 بلا صراعات.

وأضافت: كما أتمنى أن تتوقف الحروب وآلة القتل المستمرة في بلاد كثيرة، وتهدأ الأوضاع وتستقر في فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا واليمين والسودان، وكافة الدول الشقيقة، وأن يعيش الجميع في أمان واستقرار، علي أرضه، بعزة وكرامة.

ولفتت إلى أنها تتمني أن يتم حل المشاكل الاقتصادية، في دول العالم كله؛ مختتمة حديثها برسالة لجمهورها قائلة: ينبغي علي الجميع أن ينشروا المحبة والسلام بين الناس أجمعين، وكل فرد يشغل باله بذاته، ويطور من نفسه، ولا يركز في انتقاد الآخرين، ويحب الخير للآخرين، مثلما يحبه لنفسه.

سمية الخشاب: أقضي ليلة رأس السنة في الرياض

كشفت النجمة سمية الخشاب أنها تقضي طقوس احتفالات ليلة رأس السنة خارج مصر. وقالت "الخشاب" في تصريحات خاصة لـ"البوابة": إنني أتواجد في مدينة الرياض، وأواصل تصوير مسلسلي الجديد "أم 44"، لكي أخوض به السباق الرمضاني المقبل؛ موضحة: ليس لدي أي طقوس هذا العام، بسبب انشغالي بتصوير المسلسل، حيث نقوم بتصويره علي قدم وساق، وسوف يكون مفاجأة لجمهوري.

وحول أمنياتها للعام الجديد؛ قالت: أتمني من ربنا أن يوفقني في عملي، ومسلسلي الجديد يحقق نجاحا كبيرا بإذن الله، وأن يديم الله عز وجل عليا الصحة والستر، ويحفظ أهلي.

وعن رسالتها لجمهورها؛ تابعت "الخشاب": "أقول لجمهوري كل سنة وأنتم طيبين وبخير، وفي أفضل حال، وتحققوا كل أمنياتكم، وربنا يجعلها سنة خير وبركة علي كل شخص في أنحاء الأرض".

زينة: نفسي 2025 تكون سنة الستر والسعادة علي جمهوري

كشفت النجمة زينة عن طقوسها ليلة رأس السنة، وأجواء الاحتفال بهذا اليوم؛ مشيرة إلى أنها تقضي احتفالات رأس السنة هذا العام في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت "زينة" في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، إنها استمتعت منذ يومين بمشاهدة مباراة ميلان ضد روما في إيطاليا، برفقة أبنائها وشقيقها محمد.

وعن أمنياتها للعام الجديد؛ قالت: أتمني في عام 2025 أن يعم الصحة والستر والسعادة والرضا عليا وعلي أبنائي وجمهوري، وأن يحفظ الله مصر والدول العربية، ونعيش في سلام وأمان.

على الجانب الآخر؛ أوضحت أنه فور وصولها إلى مصر ستواصل تصوير مشاهدها في مسلسل العتاولة ٢، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويدور في إطار اجتماعي درامي.

وبينت أن المسلسل بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

سالي عبد السلام: "قيام الليل" أهم شيء أفعله في ليلة رأس السنة

أوضحت الإعلامية سالي عبد السلام، إنه ليس لديها أي طقوس بعينها تقوم بها في ليلة رأس السنة؛ مشيرة إلى أن أهم شيء تقوم به في ليلة رأس السنة، هو "قيام الليل"؛ حيث "أقيم الليل وأظل أتوسل لله عز وجل بالصلاة والدعاء".

وقالت "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ"البوابة": سنة 2024 كانت جميلة جدا عليا، وأنا دائما راضية بكل الأيام التى مررت بها في هذا العام، فجميع السنوات أيام ربنا سبحانه وتعالي". وعن أكثر حدث أثر فيها في هذا العام؛ أشارت: مهما حدث فيه معي أقول دائما وأبدا الحمد لله.

وعن أمنياتها في عام 2025؛ أضافت: "أتمنى الصحة وراحة البال والتوفيق لنفسى ولكل الأشخاص وأحبائى وأسرتي، وأن الله عز وجل يحفظ بلدى الحبيبة مصر، و2025 تكون سنة سعيدة، ويعم الخير والبركة على الجميع، ويحقق الله لي كل ما أتمناه.

وعلي المستوي العملي؛ قالت: أتمنى أقدم الأفضل دائماً، وأكون عند حسن ظن جمهوري بي، وأقول لجمهوري كل سنة وأنتم سبب تشجيعي، كل سنة وأنتم أهلي ودائماً فرحانين بي".

ميرنا وليد : ليلة رأس السنة تشعرني بحالة من التفاؤل والبهجة

قالت النجمة ميرنا وليد إنها تنتظر ليلة رأس السنة كل عام بفارغ الصبر، وتعد تلك الأيام من أكثر الفترات التي أحبها للغاية؛ وتابعت: أجواء ليلة رأس السنة ممتعة للغاية، مع الليالي الشتوية، والثلج يعطي لي حالة من التفاؤل، وأحب أتواجد في الأماكن التي تكون في الاحتفالات والثلج الصناعي، وحماس الناس في الشوارع.

وأضافت "وليد"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": بالنسبة لي هذا اليوم يكون له زينة وبهجة وفرحة خاصة، وسط الناس، ومن أكثر الاحتفالات التي أشعر بها في شوارع مصر هي شهر رمضان، وليلة رأس السنة، كأن العالم كله يتغير في تلك المناسبتين.

وعن أمنياتها للعام الجديد؛ قالت: أتمني في أول دقيقة من العام الجديد تكون سنة سعيدة وخير علي وعلي كل الناس، ويكون بداية خير للجميع خاصة أن عام 2024 كان من أسوأ الأعوام علي العالم العربي، التي شاهدنا فيها سيل الدماء والدمار علي الدول الشقيقة؛ فأتمني تكون 2025 عام تهدئة الأوضاع ويعم السلام علي البلاد ويعيش الجميع في أمان وسلام.

إيمان أيوب: أتمني النصر لفلسطين وأن أكون مطمئنة علي ابنتي عائشة

أعربت الفنانة إيمان أيوب عن سعادتها الغامرة بقدوم العام الجديد 2025؛ مشيرة إلى أن من أهم أمنياتي في هذا العام النصر لدولة فلسطين الشقيقة، والوطن العربي كله؛ حيث إن المنطقة العربية اجتاحها العديد من الصراعات والمشاكل، وأن تكون بلدي الحبيبة مصر محفوظة ومستقرة.

وقالت "أيوب"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": أتمني أن يكون العام الجديد عاماً دون أحزان وهموم ويديم الله الصحة والسعادة علي الجميع ويعم النصر والبركة علي كل الأمة العربية؛ لافتة إلى أنها تتمني من ربنا عز وجل أن تكون مطمئنة علي ابنتها عائشة دائماً، وتكون في صحة وسعادة وراحة بالي وتصبح في أفضل حال.

وأضافت: أحتفل بليلة رأس السنة مع ابنتي، فهي رفيقة عمري، ووجود عائشة معي في هذا اليوم يفوق كنوز العالم أجمع؛ حيث أشعر بسعادة غامرة لا توصف.

ميار الببلاوي: نفسي في 2025 ابني يلاقي بنت الحلال وأكون جدة

كشفت الإعلامية ميار الببلاوي عن أمنياتها للعام الجديد 2025؛ مشيرة إلى أن لديها أمنية خاصة للغاية، وهي "نفسي ربنا يكرم ابني ببنت الحلال وأبقي جدة".

وقالت "الببلاوي" في تصريحات خاصة لـ: "البوابة": لدي العديد من الأمنيات والأحلام، أهمها أن يرحم الله أهل غزة، ويتم وقف الحروب في البلاد، وانتشار الأمراض والفيروسات، ويعم الاستقرار والسلام في في كافه الدول الشقيقة.

وتابعت: علي المستوي العملي أتمني تطوير برنامجي بأفكار جديدة ومختلفة تنال إعجاب المشاهدين، وأكون عند حسن ظن جمهوري دائماً؛ لافتة: ليس لدي طقوس بعينها في ليلة رأس السنة؛ حيث أقضي هذا اليوم مع ابني الحبيب محمد وأسرتي.

وأشارت: أشعر بالرضا التام عما مررت به خلال عام 2024 كله، فأنا دائماً أقول الحمد لله علي كل شيء يحدث معي في حياتي، سواء كان خيرًا لي أو شرًا، لأني أؤمن دائماً أن الذي يأتي من عند الله يكون خيرًا لي.

فيفي عبده: السنة الجديدة ملهاش طعم من غير عدوية

أعربت النجمة فيفي عبده عن حزنها الشديد علي وفاة "المطرب العظيم الراحل وعشرة عمري أحمد عدوية" رغم قدوم العام الجديد 2025.

وقالت "عبده" في تصريحات خاصة لـ"البوابة": أشعر بحزن شديد لوفاته، فقد كان الراحل هو وزوجته من أكثر الأشخاص القريبين لي؛ وأضافت بالمعني الدارج: "السنة الجديدة ملهاش طعم من غيره، قطع بيا، أنا جيت من اسكندرية مخصوص علشان أحضر العزاء، ربنا يرحمه، ويجعل مثواه الجنة، فهو في مكان أفضل".

وتابعت: أحب أقول لجمهوري الحبيب كل سنة وأنتم بألف خير وسعادة ورضا، عليهم وعلي مصر أم الدنيا والدول العربية كلها؛ موضحة أنها قضت رأس السنة مع النجمة إلهام شاهين، حيث احتفلنا بعيد ميلادها، ثم ذهبت إلي منزلي، وجلست مع أسرتي وبناتي وأحفادي.

وقالت: إنني عدت من الإسكندرية بعد انتهاء تصوير بعض مشاهدي في مسلسل "العتاولة 2"، الذي أخوض به السباق الرمضاني المقبل؛ مضيفة: أجسد شخصية سيدة غنية، تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، حيث تساعدهم في تطوير الأحداث، ودوري في الجزء الثاني مختلف، وأتمنى أن ينال أعجاب الجميع.