"أرقامهم مرفوعة من الخدمة".. استياء بالأقصر بسبب انقطاع المياه.. والشركة تعتذر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم السبت، عودة ضخ المياه للمواطنين بمدينة الأقصر، خلال ساعتين من الأن، وذلك بعد أن سادت حالة من الاستياء بين المواطنين لتأخر عودتها لأكثر من 6 ساعات كاملة، عن الموعد المحدد.

شركة مياه الأقصر

مياه الأقصر تواصل أعمال إصلاح خط ٧٠٠مم صرف صحي

وقدمت الشركة، اعتذاراً - في بيان - عن تأخر أعمال إصلاح كسر خط ٧٠٠مم صرف صحي بمنطقة بنجع الحمزيه بالحبيل الناتجة عن أعمال جديدة للدفع النفقى الخاص بالمقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مشيرة إلى أنه سيتم عودة ضخ المياه خلال ساعتين بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وأثار هذا القطع استياء المواطنين، حيث قالت هاجر محمود، إحدى مواطنات مدينة الأقصر، لـ"البوابة نيوز": "إن المياه انقطعت من الساعة 12 منتصف الليل حتى هذه اللحظة، وبالرغم أن الشركة أصدرت بياناً أكدت فيه أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباح اليوم فقط، إلى أن الانقطاع ظل مستمرًا حتى ظهر اليوم، بالإضافة إلى أن أرقام الطوارئ التي أرفقوها في البيان مرفوعة من الخدمة ولا نستطيع التواصل معهم مضيفة "حاطين ارقام لا تعمل عشان محدش يكلمهم".

انقطاع المياه فى عدة مناطق بمدينة الأقصر

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق العوامية وشارع التلفزيون وشارع المدينة المنورة، لمدة ٦ ساعات من الساعة ١٢ بعد منتصف الليل وحتى الساعة ٦ صباح اليوم السبت، وذلك لإصلاح خط طرد صرف صحي ٧٠٠مم بنجع الحمزية بالحبيل الناتجة عن أعمال الدفع النفقي الخاص بالمقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

مياه الأقصر تعلن عن انقطاع وضعف المياه بمنطقة شمال الأقصر

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أيضًا عن انقطاع المياه عن المدامود العجوز، وضعف المياه عن المناطق الآتية : ( نجع سالم مكى - نجع محمد عامر - الحمدين - قرى ونجوع المنشأة) اليوم السبت من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً، وذلك لأعمال تطهير الخزان بمحطة الترشيح الطبيعى بالصعايدة.

و أهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز في المناطق المتاثرة بقطع المياه، تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، والتواصل فى حالات الطوارئ مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني، أو أرقام ( 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 ).