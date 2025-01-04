غلق 6 منشآت غذائية تدار بدون ترخيص في العبور

أجرت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالعبور.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

واستهدفت الحملة التفتيشية المنشآت الغذائية بدائرة مدينة العبور والهايبرات والمطاعم العامة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 60 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى تحرير 6 محاضر للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للشروط الصحية، وكذلك تحرير محاضر لمتداولي الأغذية دون شهادات صحية سارية.

كما جرى سحب عينات متنوعة من الأغذية عالية الخطورة المتداولة بالأسواق وذلك للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وغلق 6 منشآت غذائية تدار دون ترخيص من الجهات المختصة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر المدير العام للطب الوقائي، الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي المراقب العام للأغذية بالقليوبية.