استبعاد مدير مدرسة خارج الإدارة خلال جولة لمتابعة سير الامتحانات بالجيزة

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية شملت إداراتي العمرانية وجنوب الجيزة، تفقد خلالها سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من المدارس، واتخذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق أعلى معايير الدقة والنزاهة، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تحقيق الانضباط والجودة داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمنت تفاصيل الجولة ما يلي:

1. مدرسة ثورة التصحيح: حيث تفقد عطية المدرسة للاطلاع على تجهيزات العملية الامتحانية.

2. مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات: وأصدر قرارًا بتحويل مديرة المدرسة ومديرة المرحلة الإعدادية إلى الشؤون القانونية، لتقصيرهما في أداء واجباتهما بما يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

3. مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات: حيث تم استبعاد مدير المدرسة خارج الإدارة، نتيجة التقصير في تجهيز أعمال الامتحانات، وكلف عطية مديرة التجريبيات بالإدارة بإدارة المدرسة مع متابعة دورية لضمان تحسين الأداء وتنفيذ التعليمات.

4. مدرسة أبو الهول: تابع وكيل الوزارة انتظام الامتحانات، وأشاد بأداء مدير المدرسة محمد ناصف، الذي قدم نموذجًا يحتذى به في الانضباط والجودة.

5. مدرسة الجيزة الإعدادية بنات: تفقد وكيل الوزارة انتظام العملية الامتحانية ونظافة المدرسة، وأشاد بانتظام أعمال الكنترول، وكرّم محمد عيد محمد سليمان، تقديرًا لجهوده المبذولة في توفير بيئة تعليمية مثالية.

6. مدرسة الجيزة الثانوية بنات: أشاد عطية بالنظافة العامة للمدرسة وانضباط أعمال الكنترول، مؤكدًا أهمية توفير بيئة هادئة للطالبات أثناء الامتحانات، وقدّم تكريمًا خاصًا أمل عمران، مدير المدرسة، على تفانيه في العمل وتحقيق مستوى متميز من الأداء.

وقال عطية خلال الجولة: "نحن أمام مرحلة دقيقة تختبر فيها كفاءة المنظومة التعليمية بأكملها، وكل إجراء نتخذه يهدف لضمان حقوق الطلاب وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، والالتزام والانضباط هما أساس النجاح، وأي تقصير لن يُغض الطرف عنه".

وأضاف، "التعليم ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو رسالة وطنية عظيمة، ونحن نعمل يدًا بيد مع جميع الأطراف لتحقيق بيئة تعليمية نموذجية، تعزز ثقة أولياء الأمور في المنظومة وتضع مستقبل الطلاب على المسار الصحيح".

واختتم كلامه قائلًا: "الزيارات الميدانية تُبرز التزامنا برصد الواقع ومعالجته، وكل مدرسة تمثل نافذة على مستقبل مصر، ونحن لن ندخر جهدًا لضمان انضباطها وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ونؤكد أن العمل الدؤوب والمراقبة المستمرة هما سبيلنا لضمان منظومة تعليمية قوية وفعالة تحت راية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنظل نعمل بإخلاص لبناء أجيال واعية ومبدعة تحيا مصر عظيمةً بتعليمها وأبنائها".