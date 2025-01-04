أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن دبابات الاحتلال تتجه إلى مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد مرور 60 يومًا، وهو الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفةً أنه من المتوقع أيضًا أن تؤكد إسرائيل أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية الحدودية بالعودة إلى منازلهم.

وقد تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، والذي نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود، كما ينص الاتفاق على انتشار تدريجي للجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتوازي مع انسحاب القوات.

لكن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي قد يتأخر بسبب البطء في نشر القوات اللبنانية في المنطقة، وذكروا أن الجيش اللبناني ينتشر ببطء أكبر مما تم الاتفاق عليه، مما يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد انقضاء الـ 60 يومًا.

كما أضاف المسؤولون، أن مناقشات قد دارت على المستوى السياسي والعسكري حول الخيارات المتاحة لإسرائيل إذا لم يتم نشر الجيش اللبناني بالكامل في جنوب لبنان في الوقت المحدد، وأشاروا إلى أن هناك تقديرات بشأن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة بعد انتهاء المهلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، إن الجيش اللبناني سيكون قد استكمل انتشاره في جنوب لبنان بحلول اليوم الخمسين من الاتفاق، مما يتيح لإسرائيل الانسحاب، ومع ذلك منذ تنفيذ الاتفاق، كانت إسرائيل تقوم بانتهاكات شبه يومية للهدنة، بما في ذلك تدمير الطرقات ونسف المنازل في جنوب لبنان، بالإضافة إلى شن غارات على ما يزعم أنها منشآت تابعة لحزب الله.