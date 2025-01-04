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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مطار دمشق يبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارًا من 7 يناير الجاري

مطار دمشق
مطار دمشق
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، أن مطار دمشق يبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارًا من 7 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، إعادة فتح المطار أمام حركة الطيران قريبًا، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله. 

وكانت قد أعلنت إدارة المطار في 23 ديسمبر 2024، عن تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء الرحلات التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وكان فلوح قد توقع في منتصف الشهر ذاته، استئناف العمل في المطار يوم الأربعاء 18 ديسمبر، شريطة عدم وجود أي عوائق في سير الإجراءات.

وأضاف فلوح، أنه سيتم البدء بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

 يذكر أن المطار كان قد أغلق في 8 ديسمبر 2024، بعد إخلائه من الموظفين بسبب العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

وكالة الأنباء السورية مطار دمشق الرحلات الدولية مطار دمشق الدولي