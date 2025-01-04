سوريا: مطار دمشق يستقبل الرحلات الجوية بدءا من 7 يناير

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية أشهد الصليبي، يوم السبت عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير الجاري.

يأتي ذلك في وصول مئات الاطنان من المساعدات الإغاثية للشعب السوري، حيث وصلت في وقت سابق يوم السبت طائرة مصرية محملة ب١٥ طن من المساعدات.

وفي سياق آخر، أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، يوم السبت أن زيارة الوفد الأوروبي إلى دمشق بداية جيدة وهناك الكثير من القضايا التي ما زالت بحاجة إلى نقاش.

وأوضح المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن قضايا حقوق الإنسان ومشاركة النساء والعدالة الانتقالية من أهم القضايا التي تواجهها سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت العاصمة السورية أمس الجمعة، زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك، بصحبة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، حيث التقيا رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

واطلعت بيربوك على ظروف سجن صيدنايا من قبل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخوذ البيضاء"، وزار الوزيران غرف التعذيب، ومن بينها غرفة الضاغط الفولاذي مكبس سيئة السمعة، التي يقال إنه كان يتم سحق أفراد بها.

وفي نفس السياق، أكد جان نويل بارو وبيربوك على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الجمعة "معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كل أطيافهم"، مضيفا أن البلدين يريدان "تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة.