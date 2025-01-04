نائبة رئيس جامعة بنها تستقبل مسئولًا عن البحث العلمي بالأردن

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد النجار، عميد البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة العلوم التطبيقية بالأردن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد سليم، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي، إن الزيارة تعكس حرص جامعة بنها على توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز دورها الريادي في البحث العلمي والتعليم العالي على المستويين العربي والدولي.

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، وتطوير تصنيف الجامعات العربية.

كما تم بحث آفاق التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال النشر العلمي وتنظيم المؤتمرات العلمية، لا سيما في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية.