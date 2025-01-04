«مسافرون» تدعو لتنظيم مسابقة دولية للرسم والنحت بسانت كاترين

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن العالم يترقب افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين لما تمثله هذه المدينة من قدسية خاصة لجميع الديانات السماوية.

ودعا عبد اللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى تنظيم مسابقة دولية سنوية لفنون الرسم والنحت يتم فيها دعوة رسامي العالم والنحاتين لإنتاج إبداعاتهم الفنية من خلال لوحات فنية وجداريات رائعة تعبر عن معالم وجمال مدينة سانت كاترين، مقترحا دعوة الفنانين الإيطاليين والفرنسيين والألمان لتصميم جداريات ضمن خطة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم تعبر عن روح المشروع والهدف منه.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة، إلى أن استثمار الإنتاج الفني للرسامين العالميين في الترويج لمدينة سانت كاترين عالميا من خلال بيع وتسويق هذه اللوحات الفنية بمختلف دول العالم ونشرها هناك لتشكل أفضل دعاية لسانت كاترين بشكل خاص وللسياحة المصرية بشكل عام، لافتا إلى أنه حتى تتم هذه المسابقة بشكل سنوي فلا بد من التعاون والتكامل بين وزارات السياحة والآثار والثقافة والخارجية ممثلة في السفارات بالخارج والملحق الثقافي بكل دولة.

ودعا إلى الترويج لهذه المسابقة من خلال المحافل الفنية الدولية والبورصات السياحية والجهات الفنية المختلفة ووسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه المسابقة ستحقق عددا من الأهداف منها الترويج بشكل كبير لمدينة سانت كاترين وتحقيق عوائد مالية تغطي تكاليف المسابقة من الإنتاج الفني للمشاركين.

وأشار إلى أنه حتى تكتمل اللوحة الفنية لمدينة سانت كاترين لا بد من قيام الدولة بعمل أشكال جمالية بداية من مدخل المدينة من الإضاءة على الجبال وموسيقى روحانية تخرج من بين الجبال تعبر عن روح وتاريخ المدينة.