محافظ الدقهلية يعلن تحصين 465 ألف رأس ماشية منذ انطلاق مبادرة "بداية"

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحصين والكشف وفحص وعلاج وتجريع أكثر من 465 ألف رأس ماشية وطيور وعقد ندوات إرشاد وتوعية، وأكد على تضافر كل الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم.

واستعرض محافظ الدقهلية جهود مديرية الطب البيطري منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتاريخ 2024/09/17 حتى اليوم والتي ما زالت مستمرة، حيث أوضح أنه تم إطلاق 196 قافلة بيطرية علاجية مجانية، وفحص وعلاج 30564 حالة متنوعة في جميع الأمراض، وفحص وعلاج 174273 طائرا، وحقن وتجريع 1525 أغنام وماعز، وتجريع 1299 رأس ماشية ودواب ضد الطفيليات الخارجية والداخلية.

كما تم تجريع 7338 رأس أغنام وماعز ضد الطفيليات الداخلية، ورش 7645 حيوانا ضد الطفيليات الخارجية، بالتنسيق مع جمعية بروك الخيرية، وكلية الطب البيطري، والجمعية المصرية الصينية، ومعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الوحدات البيطرية بمراكز المحافظة قامت بعلاج 31247 رأس ماشية ودواب وأغنام وماعز وعمل مسح تناسلي وفحص بالسونار وترقيم وتسجيل، بالإضافة إلى علاج 166378 طائر متنوع، إلى جانب قيام لجان الرش والعلاج الجماعي بالمجان برش 2033 حيوانا، 570 من الطيور، وتجريع 2763 أغنام وماعز، وعلاج 160 حيوانا، 350 طيور، وتطعيم 140 كلب وقطة ضد السعار، وإجراء 311 اختبار بروسيلا.

وأشار "مرزوق" إلى أنه جرى تحصين 4035 أبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 33018 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 666 ضد مرض حمى الثلاثة أيام، وتحصين 1586 ضد مرض جدري الأغنام، بالإضافة إلى عقد 1704 لقاءات توعوية وندوات إرشادية داخل الوحدات عن مرض السعار وعن اللحوم المصنعة وأهمية التأمين على الماشية، واستفاد منها 44495 مواطنا على مستوى المحافظة، وذلك بناء على التقرير المعروض من الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

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