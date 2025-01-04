تأجيل محاكمة قاتل صديقه في البحيرة لمرافعة النيابة العامة والدفاع

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني، رئيس هيئة المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم، وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة تاجر، لاتهامه بقتل صديقه "صياد"، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلي التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة إلى جلسة غداً الأحد الموافق 5 من شهر يناير 2025 وذلك لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م"، 39 عاما، صياد بقرية الدخلي، ووجود كدمات حول الرقبة اشتباه تعدي من الغير، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.



فريق بحث لضبط المتهم

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.

وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس.أ.ل" تاجر، ومقيم بذات القرية بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب الى المجنى عليه فى منزله ثم قام بضربه عدة كدمات فى الوجه ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وعقب انتهاء التحقيقات قررت نيابة جنوب دمنهور إحالة المتهم الى محكمة الجنايات للمحاكمة.