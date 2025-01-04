أم تترك طفلتها في الشارع دون ملابس داخلية لاستغلالها في التسول

رصدت عدسة "البوابة نيوز" واقعة ضد الإنسانية تقشعر لها الأبدان، حيث تم العثور على طفلة بعمر الأربع سنوات، تتجول بأحد شوارع مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، ترتدى بلوفر، ولكن الكارثة أنها دون ملابس داخلية بالجزء الأسفل من جسدها.

"التقصى عن الحقيقة"

قررت "البوابة نيوز" التقصى عن أمر الطفلة، ربما تكون تائهة، أو في حاجة للتبرع بملابس، ولكن الكارثة الكبرى أننا علمنا الأشخاص المتواجدين بصفة مستمرة بالمكان، أن والدتها اعتادت تركها بالشارع، عارية الجسد، دون ملابس داخلية، في ذلك البرد، لاستجداء المارة ومحاولة استعطافهم، واستغلالها فى التسول.

"مناشدة لنجدة الطفل"

وتناشد "البوابة نيوز" نجدة الطفل والجهات المعنية بالقليوبية، بالتدخّل لإنقاذ تلك الطفلة، واتخاذ الإجراء اللازم قبل أن تنتهك براءتها وطفولتها، أو تتعرض لأي إيذاء جسدي أو عضوي.

وفى واقعة أخرى أمرت نيابة الظاهر بحبس متهم ٤ أيام على ذمة التحقيق استغل طفلة وتعدي عليها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بإيداع طفلة قام عاطل باستغلالها طفلة التسول والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها إحدى دور الرعاية.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال طفلة في أعمال استجداء المارة والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته الطفلة "المجنى عليها"، بسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.