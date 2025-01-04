بالصور.. محافظ الأقصر يوجه بتطهير جميع المخرات تحسبًا لسقوط سيول

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، تعليماته باستمرار تطهير مخرات السيول بالمدن والمراكز تحسبًا لسقوط سيول خلال موسم الشتاء الحالي، موجهًا بإزالة كافة المعوقات داخل مخرات السيول، وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وذلك خلال خلال جولة ميدانية لمحافظ الأقصر على مخرات السيول بمدينة القرنة.

جولة محافظ الأقصر

وكان محافظ الأقصر، قد تفقد مخرات السيول بمركز القرنة وعددهم 3 مخرات وهم مخرات حبشي والملاحة والقرنة، وذلك في اطار الخطة الشاملة لتطهير مخرات السيول تمهيداً لدخول فصل الشتاء والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لحماية الأهالي بكافة أرجاء قرى ونجوع المحافظة، حيث تشمل الخطة إجراء مراجعة شاملة لكافة مخرات السيول استعداداً لفصل الشتاء.

محافظ الأقصر يوجه بالمتابعة اليومية لصلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول

ووجه محافظ الأقصر، مسئولي المركز بضرورة المتابعة اليومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، والمرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، ومراجعة مخرات السيول استعداداً لموسم الشتاء وتقلبات الطقس المتوقعة.

رافق المحافظ خلال جولته، كلاً من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وأحمد الطيب مدير إدارة الأملاك.

جولة مخرات السيول (1)

جولة مخرات السيول (2)

جولة مخرات السيول (3)

جولة مخرات السيول (4)

جولة مخرات السيول (5)

جولة مخرات السيول (6)