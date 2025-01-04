أعضاء بالكنيست يطالبون وزير دفاع الاحتلال بتدمير مصادر المياه والغذاء شمالي غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ثمانية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي قدموا طلبًا إلى وزير دفاع الاحتلال يطالبونه بإصدار أمر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة. يأتي هذا الطلب في إطار تصعيد التوترات المستمرة في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تأثير مثل هذه الإجراءات على المدنيين.

هذا التطور يعكس السياسات الإسرائيلية المتشددة تجاه قطاع غزة، حيث يعاني السكان هناك من ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، استهداف البنية التحتية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

في المقابل، تواجه هذه الدعوات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين يرون أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والمرافق الضرورية لبقائهم.