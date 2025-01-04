مدير الهلال الأحمر في غزة: الاحتلال أخرج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 38

قال مدير مستشفى الهلال الأحمر في غزة، بشار مراد، لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن الاحتلال دمر 26 مستشفى من أصل 38 مستشفى في القطاع، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المستشفيات والمراكز الطبية في غزة.

وفي سياق متصل، استُشهِد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي، استهدف منزلًا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة (شمالي القطاع).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا لعائلة سمارة بحي الشجاعية شرقي غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين".