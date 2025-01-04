بسبب موسم مشاهدة الطيور المهاجرة.. محافظ الشرقية يثمن مجهودات إدارة السياحة

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مجهودات إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية خلال عام 2024 في تنظيم الفعاليات السياحية الهادفة للجذب والترويج السياحي بالمناطق الأثرية بالمحافظة ونشر الوعى السياحي والأثري بين أفراد المجتمع وطلاب المدارس.

وأكدت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام بالشرقية، بأنه خلال عام 2024 قامت إدارة السياحة بالديوان العام والهيئة الإقليمية بتنشيط السياحة بالشرقية بتنفيذ 4 جولات تحت عنوان "يوم الشرقية" "بشارع المعز بالقاهرة وشارع الجلاء بمدينة الزقازيق وجامعتي 6 أكتوبر ومصر الدولية بمشاركة 47 فنانا تشكيليا ومصورا فوتوغرافيا و25 حرفيا شرقاويا فضلاً عن تقديم فرقة الشرقية للفنون الشعبية لعروض شعبية تنقل تراث محافظة الشرقية للضيوف من المصريين والأجانب.

كما تم إصدار نشرات وكتيبات سياحية وبروشورات باللغتين العربية والإنجليزية للمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة .

وتم التنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتنظيم حملات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية الدولية والصفحات الرسمية للمحافظة للترويج السياحى للمناطق الأثرية بمحافظة الشرقية.

ولتنمية الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع المحلى بمحافظة الشرقية قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتنظيم 12 ندوة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وكذلك لتفعيل برنامج الوعى السياحي الأثري بالمواقع السياحية بالمحافظة.

وتم تنظيم مسابقة الوعي السياحي تحت عنوان "مصر بعيون جديدة" وذلك لاختيار أفضل فيديو قصير عن أهم المعالم السياحية بالمحافظة والحرف اليدوية والفن الشعبي الذى تشتهر بها المحافظة بتقنية الذكاء الاصطناعي وقد فاز في المسابقة 15 طالبا وطالبة برحلة تعريفية لزيارة المعالم السياحية بمدينة الفيوم.

كما تم تنظيم احتفالية عيد الطفولة بالتنسيق مع كلية التربية طفولة بجامعة الزقازيق وذلك بحضور 50 طفلا من ذوى الهمم والأيتام.

كما قامت الهيئة الإقليمية بتنشيط السياحة بالشرقية بتنظيم عدة فعاليات لإدراجها بالخريطة السياحية بمصر بالاشتراك مع مطرانية بالزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس بتنظيم احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بالمنطقة الأثرية بتل بسطا.

وتنظيم فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته الثامنة والعشرون سبتمبر 2024 تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة وقد شارك فيه عدد 121 حصان / فرس من الخيول العربية الأصيلة ببطولة جمال الخيل و70 حصان ببطولة أدب الخيل وبحضور دول (السعودية المغرب - ألمانيا).

كما تم تنظيم فعالية افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط بالتعاون مع نادى الصيد المصري وذلك ببركة النصر بمركز الحسينية.

وتنظيم ورشة فنية بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة بمدينة الزقازيق و نقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانا تشكيليا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية وذلك لرسم أهم المعالم التي تتميز بها محافظة الشرقية، لعرضها خلال فعالية يوم الشرقية بشارع المعز بالقاهرة .

وتم تنفيذ تدريب عملي على تخطيط وتنفيذ برنامج تأهيل المواقع الواعدة بالسياحة من خلال تدريب طلبة المدرسة الثانوية الفندقية ومدرسة مجدى نور الإبتدائية بقرية القراموص بمركز ابوكبير وطلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية إيجوت على كيفية التعامل مع السائحين والإستفادة من صناعة السياحة.

ولتنمية الحرف اليدوية وإتاحة الفرص التسويقية لعرض المنتجات اليدوية التي تعكس الهوية الثقافية للمحافظة قامت إدارة السياحة بتنظيم 10 معارض ضمن مبادرة أيادي مصر لعرض الحرف اليدوية (بساحة بيت القاضي بشارع المعز – بالمنطقة الأثرية بتل بسطا على هامش الأحتفال بذكري دخول العائلة المقدسة - - شارع الجلاء بالزقازيق - جامعتى 6أكتوبر ومصر الدولية - مكتبة مصر العامة على هامش زيارة السفير الإندونيسي - بقرية الفروسية بمدينة بلبيس على هامش مهرجان الخيول العربية ) فضلاً عن الإشتراك بمعرضى ( أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة اسوان والملتقي التسويقي المصري الرابع للتمور بالوادي الجديد) بمنتجات للحرف اليدوية ".

كما تم تنظيم ورشة تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية لوضع تصور للمنتجات اليدوية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

وتم تنفيذ دورة تدريبية استمرت 3 شهور لأصحاب حرفتي الفخار والكليم لرفع جودة صناعتي الفخار والكليم بكفر محمد جاويش وعزبة المرشدي.