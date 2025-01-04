مصابون في محيط مدرسة "بنات الصبرة" جنوبي غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بوقوع مصابين جراء قصف مدفعية الاحتلال محيط مدرسة "بنات الصبرة" جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن ستة فلسطينيين استشهدوا إثر استهداف إسرائيلي لسيارة كانت تحمل مساعدات في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب تسعة آخرون في قصف إسرائيلي طال منزلًا سكنيًا في منطقة المواصي غرب المدينة.

وتعرضت خيمة تأوي نازحين قرب شارع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع للقصف، ما أسفر عن إصابات عدة، بينما أصيب ثلاثة آخرون في قصف أرض زراعية بالمدينة.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا سكنيًا في شارع الصحابة غرب المدينة. كما أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جريحين من منزل تعرض للقصف في حي الشجاعية بالمدينة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 11 مفقودًا تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,658 شهيدًا و108,583 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.